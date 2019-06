Várias pessoas morreram neste domingo durante as manifestações convocadas pela oposição do Haiti em várias cidades do país para exigir a renúncia do presidente, Jovenel Moïse, segundo denunciaram os organizadores da mobilização.

Milhares de haitianos saíram às ruas de Porto Príncipe e de outras cidades do país dias depois de o Tribunal Superior de Contas emitir um relatório que envolve uma empresa do presidente no suposto uso irregular de fundos da Petrocaribe, aliança em matéria de petróleo entre alguns países do Caribe com a Venezuela.