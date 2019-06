Milhares de pessoas se reuniram nesta segunda-feira em frente à sede do governo local de Hong Kong para exigir a renúncia da chefe do Executivo, Carrie Lam, que balança no cargo depois que ontem mais de um milhão de pessoas ocuparam as principais avenidas da ilha.

Durante o dia todo era esperado um pronunciamento público de Lam para anunciar sua renúncia ou pelo menos a retirada definitiva do controverso projeto de lei de extradição, depois de Hong Kong ter vivido ontem a que provavelmente foi a maior manifestação da sua história.