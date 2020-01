Milhares de pessoas receberam o ano de 2020 na Praça Itália, no centro de Santiago, no Chile, que se tornou o epicentro da convulsão social que o país atravessa, em uma festa que perdurou até a ação da polícia, já na manhã desta quarta-feira.

A celebração foi convocada pelas redes sociais, com o nome "Ano Novo com Dignidade" e se estendeu até às 6h (local e de Brasília), quando agentes dos Carabineros, a polícia ostensiva, dispersou o público, com carros lançando água, de acordo com os relatos da imprensa local.