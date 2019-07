Centenas de manifestantes começaram a entrar nesta segunda-feira na sede do Conselho Legislativo de Hong Kong após destroçar as barreiras e as portas do edifício, segundo testemunhou a Agência Efe.

Após passar mais de quatro horas tentando derrubar a entrada do edifício com barras de aço, tijolos e pedras, os manifestantes conseguiram entrar no local por volta de 21h (horário local, 10h de Brasília).