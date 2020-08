As ruas de Beirute, no Líbano, foram palco nesta segunda-feira de mais um dia de confrontos, o terceiro consecutivo, entre manifestantes anti-governo e integrantes das forças locais de segurança.

Os participantes do protesto, que exigem a renúncia do governo do primeiro-ministro, Hasan Diab - o que acabou acontecendo ao longo da tarde (horário de Brasília) -, atiraram pedras e acenderam sinalizadores contra os agentes.