Membros do grupo armando xiita Forças de Mobilização Popular durante os ataques à embaixada dos Estados Unidos en Bagdá, no Iraque, na terça-feira. EFE/Ahmed Jalil

Dezenas de apoiadores da milícia xiita Multidão Popular permanecem em frente aos portões da Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá, onde conseguiram invadir uma parte do complexo e queimar algumas instalações no dia anterior, mas não houve violência nesta quarta-feira.

Uma fonte do Ministério do Interior do Iraque informou à Agência Efe que alguns manifestantes atiraram pedras em direção à sede diplomática, mas que não houve novas tentativas de invasão.