Centenas de manifestantes começaram a se concentrar nesta sexta-feira diante do Parlamento de Hong Kong, após o término ontem do ultimato enviado à chefe do Governo, Carrie Lam, para que retire totalmente o projeto de lei de extradição e atenda outras reivindicações.

Os manifestantes, na sua maioria estudantes vestidos de preto, se concentram no pátio localizado em frente ao Conselho Legislativo, acompanhados por legisladores opositores. Eles também exigem a libertação dos detidos até o momento e uma investigação sobre a atuação policial durante os protestos, segundo veículos de imprensa locais.