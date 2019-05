As principais cidades da Argentina voltaram a se tingir de verde nesta terça-feira para acompanhar a apresentação do projeto de lei de Interrupção Voluntária da Gravidez (IVE), que busca, em sua oitava tentativa, que se estabeleça no país a prática do aborto legal, seguro e gratuito.

Após ficar muito perto de conseguir a aprovação do Senado argentino no ano passado, a Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Gratuito se manteve um ano mais firme em seu projeto, que apresentou no Congresso da Nação em Buenos Aires com o apoio de milhares de pessoas que se manifestaram na capital argentina e em outras cidades do país, e inclusive do mundo.