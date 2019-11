Na opinião do defensor espanhol, jovem promessa do Flamengo pode se tornar um jogador de nível mundial. EFE/Antonio Lacerda

O zagueiro espanhol Pablo Marí, do Flamengo, opinou que o jovem meia Reinier, de apenas 17 anos, que estaria na mira do Atlético de Madrid, tem condições de se tornar um dos grandes jogadores do planeta.

"Se ele se propuser de verdade, como o profissional que é, e continuar sendo, acho que pode chegar muito longe, em um nível mundial no futebol", comentou o defensor em entrevista exclusiva à Agência Efe.