O ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, ordenou nesta terça-feira que o navio da ONG Open Arms (Braços Abertos, em português), que transporta 151 imigrantes no Mar Mediterrâneo há 12 dias, se dirija para a Espanha, país de origem da entidade, já que os portos italianos seguirão fechados.

O político de extrema-direita fez uma postagem no perfil pessoal que mantém no Twitter, em que além de uma foto em que aparece sorridente, no próprio escritório, faz a afirmação sobre a manutenção da postura do governo.