A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, advertiu nesta sexta-feira ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que o uso do agente nervoso Novichok em Salisbury, na Inglaterra, foi um "comportamento inaceitável" e um ato "desprezível".

A chefe do governo britânico teve uma reunião bilateral com Putin às margens da Cúpula do Grupo dos Vinte (G20) realizada em Osaka, no Japão, para abordar as relações entre ambos países, mas em particular o envenenamento com Novichok do ex-espião russo Serguei Skripal e sua filha, Julia, em março do ano passado.