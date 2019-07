Theresa May participou nesta quarta-feira de sua última sessão de perguntas à primeira-ministra no parlamento britânico, onde anunciou que seguirá trabalhando como deputada, antes de apresentar formalmente sua renúncia à rainha Elizabeth II.

Em um acalorado debate na Câmara dos Comuns, o último antes do recesso do verão, May disse que esta tarde tem uma audiência com a rainha e que depois prosseguirá suas obrigações como parlamentar, sem cargo ministerial, representando a circunscrição de Maidenhead, nos arredores de Londres.