A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tem "total fé" no embaixador britânico nos Estados Unidos, Kim Darroch, mas não compartilha a opinião de que a administração do presidente Donald Trump é "disfuncional" e "inepta", segundo afirmou nesta segunda-feira um porta-voz da chefe de governo.

As palavras do porta-voz tiveram tom de justificativa depois da polêmica surgida neste final de semana por conta do vazamento de documentos redigidos desde 2017, nos quais Darroch dava sua opinião sobre o governo republicano de Trump.