A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, classificou nesta segunda-feira como "completamente inaceitáveis" os tweets do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre várias legisladoras democratas, às quais pediu que voltassem aos seus países de origem.

Um porta-voz disse hoje que a chefe do governo conservador reagiu assim depois da polêmica surgida quando Trump considerou que algumas legisladoras democratas procedem dos países "mais corruptos e ineptos do mundo".