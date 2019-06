Theresa May assinará nesta sexta-feira a carta de renúncia como líder do Partido Conservador britânico, mas permanecerá como primeira-ministra interina do Reino Unido até a escolha do seu sucessor.

Há duas semanas, ela anunciou sua intenção de renunciar, depois das pressões internas de seu partido pelo descontentamento sobre o acordo do "brexit" que negociou com a União Europeia (UE).