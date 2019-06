A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou nesta terça-feira que ela e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esperam alcançar "um ambicioso acordo comercial" após a saída britânica da União Europeia (UE).

May e Trump se reuniram na residência oficial da primeira-ministra, no número 10 da Downing Street, no segundo dia da visita de Estado do presidente americano ao Reino Unido, que começou ontem com um banquete oferecido pela rainha Elizabeth II.