Na véspera da visita de Estado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, expressou neste domingo o desejo de construir vínculos "fortes e duráveis" com os EUA.

A visita de três dias, a convite da rainha Elizabeth II, marcará uma "semana significativa" para a "especial relação" entre os dois países e será uma oportunidade para "fortalecer ainda mais" o vínculo bilateral, afirmou May em comunicado.