A primeira-ministra interina do Reino Unido, Theresa May, passará o comando do governo ao seu sucessor, Boris Johnson ou Jeremy Hunt, no dia 24 de julho, na véspera do fechamento do parlamento para as férias de verão, confirmou nesta quarta-feira à Agência Efe uma porta-voz oficial.

A expectativa é que nesse dia a ainda líder conservadora, que renunciou em 7 de junho por sua criticada gestão do Brexit, mas que segue como interina no cargo, compareça ao palácio de Buckingham para comunicar sua saída à rainha Elizabeth II.