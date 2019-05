A primeira-ministra do reino Unido, Theresa May, muito pressionada por ministros e deputados, comunicou nesta sexta-feira sua renúncia como líder conservadora, que se concretizará no dia 7 de junho, embora permaneça no cargo até a escolha de seu sucessor.

Visivelmente emocionada, May "jogou a toalha" depois do fracasso de todas as tentativas para materializar o brexit - saída do Reino Unido da União Europeia (UE) -, sua principal missão quando assumiu o cargo em julho de 2016.