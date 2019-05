EFE/ Will Oliver

A primeira-ministra do Reino Unido, a conservadora Theresa May, se reunirá na sexta-feira com o presidente de seu grupo parlamentar, Graham Brady, para determinar seu futuro político, entre crescentes pressões para que apresente sua renúncia.

A reunião entre May e Brady, presidente do chamado "Comitê 1922", que reúne os deputados "Tories", ocorrerá um dia após a celebração no Reino Unido das eleições europeias, em que os conservadores podem sofrer um grave revés.