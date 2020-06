O governo da Arábia Saudita estimou nesta terça-feira em "milhares" o número de peregrinos que irão a Meca para o "Hajj", no mês de julho, em comparação com quase 2,5 milhões do ano passado, depois de anunciar na véspera que somente os residentes do reino poderão fazer a peregrinação devido à pandemia da Covid-19.

"Não prevemos dezenas de milhares ou centenas de milhares", disse o ministro da Peregrinação, Muhammad Saleh Benten, em entrevista coletiva, anunciando medidas estritas para o "Hajj" deste ano, como distanciamento físico e sistemas para evitar as multidões típicas nessas "circunstâncias excepcionais".