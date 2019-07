A equipe médica que trata do tetraplégico francês Vincent Lambert, em estado vegetativo há mais de dez anos, iniciará o processo para retirar a alimentação e hidratação artificial que o mantêm com vida a partir desta terça-feira.

O gabinete do advogado Patrice Spinosi, que representa a mulher de Lambert, afirmou à Agência Efe que o hospital de Reims, no norte do país, tomou a decisão na sexta-feira à tarde, no mesmo dia em que o Tribunal Supremo da França reabriu o caminho que possibilita a interrupção de seu tratamento.