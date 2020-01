Um médico de biologia molecular de 57 anos, que viajou no último dia 25 de dezembro para a região de Wuhan, na China, seria o primeiro caso de coronavírus no México, de acordo com Gloria Molina, secretária de saúde do estado de Tamaulipas.

"Ontem recebemos uma chamada para relatar um caso suspeito de coronavírus. Um médico que trabalhava no Instituto Politécnico Nacional (IPN)", disse a secretária, em entrevista à "Radio Formula", do México.