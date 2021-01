A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, emitiu nesta segunda-feira seu primeiro comunicado sobre o ataque da última quarta-feira ao Capitólio por partidários do presidente Donald Trump, para responder às críticas feitas contra ela e lamentar as mortes causadas pelo evento.

"Meu coração está com a veterana da Força Aérea, Ashli Babbitt, Benjamin Philips, Kevin Greeson, Rosanne Boyland e os policiais do Capitólio Brian Sicknick e Howard Liebengood. Rezo para que suas famílias sejam confortadas e tenham força neste momento difícil", diz o comunicado, mencionando primeiro as vítimas que fizeram parte da multidão que atacou a sede do Congresso americano, entre eles os mortos a tiro pelas forças de segurança.