A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, anunciou nesta quarta-feira a prorrogação das medidas vigentes no país para combater a propagação do novo coronavírus até depois da Semana Santa.

"Definimos com os primeiros-ministros dos estados que manteremos as medidas que têm estado em vigor até agora", disse Merkel após teleconferência telefônica com governantes estaduais.