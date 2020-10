A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, pediu nesta quarta-feira que os cidadãos alemães cumpram as restrições impostas pela crise do novo coronavírus e enfatizou que seu objetivo é "fazer todo o possível para evitar um segundo confinamento".

Merkel fez essas declarações enquanto falava no debate geral e orçamentário do Bundestag (Câmara Baixa alemã), no qual alertou para o "momento difícil" que se aproxima com a chegada do inverno europeu, em que se espera que os casos da Covid-19 continuem aumentando.