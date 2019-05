A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, recebeu nesta sexta-feira "com respeito" a decisão da primeira-ministra britânica, Theresa May, de renunciar como líder do Partido Conservador e chefe do governo em 7 de junho, insistindo sobre a importância de um brexit ordenado.

Em entrevista coletiva, a vice-porta-voz do governo Martina Fietz afirmou que Merkel respeita a decisão de May e acrescentou que a chanceler ressaltou que a cooperação entre ambas sempre foi boa e "de confiança" e que assim se manterá enquanto a primeira-ministra permanecer no cargo.