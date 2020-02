O atacante argentino Lionel Messi rebateu nesta terça-feira as declarações do secretário técnico do Barcelona, Eric Abidal, que afirmou que muitos jogadores do clube não estavam satisfeitos com Ernesto Valverde, demitido no fim do ano.

Irritado com as declarações do ex-jogador e agora dirigente do clube, o craque pediu que Abidal divulgasse os nomes daqueles que gostariam que Valverde fosse demitido. Caso contrário, estaria sujando o nome de todos.