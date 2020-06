As autoridades sanitárias do México registraram 4.930 novos casos de coronavírus nesta quarta-feira, elevando o total no país desde o começo da pandemia para 159.793, enquanto o número de mortes subiu para 19.080, com mais 770 óbitos confirmados nas últimas 24 horas.

O número de casos relatados hoje é o segundo maior em um dia, atrás apenas dos 5.222 reportados na última sexta-feira, segundo o diretor de epidemiologia do governo mexicano, José Luis Alomía.