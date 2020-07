Cidade do México

EFE Cidade do México 31 jul 2020

A fase 3 da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica francesa Sanofi-Pasteur terá testes realizados no México, o que facilitará o acesso do país à imunização em caso de sucesso, declarou nesta quinta-feira o ministro de Relações Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.

"A Sanofi-Pasteur anuncia a incorporação do México à fase 3 do protocolo para a vacina contra a Covid-19 que eles estão desenvolvendo. Os testes serão realizados em nosso país e teremos acesso antecipado à vacina resultante. Apreciei o apoio da França para conseguir isso", disse o ministro em uma mensagem no Twitter.