EFE Cidade do México 19 jun 2020

O México é o terceiro país das Américas com mais mortes pelo vírus SARS-CoV-2, atrás apenas de Estados Unidos e Brasil. EFE/Sashenka Gutierrez

O México atingiu nesta quinta-feira um novo pico diário de infecções por coronavírus, com mais 5.662 casos relatados, o que elevou o total no país desde o começo da pandemia para 165.455 desde o início da pandemia.

As informações são das autoridades sanitárias do país, que divulgaram ainda que o total de mortes por Covid-19 subiu para 19.747, com 667 confirmadas hoje.