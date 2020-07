O México ultrapassou 330 mil casos confirmados de Covid-19, incluindo mais de 38 mil mortes, segundo informou nesta sexta-feira a Secretária de Saúde do país.

De acordo com o boletim divulgado nesta noite, o México totaliza 38.310 óbitos, sendo o quarto país do mundo com mais mortes causadas pela doença, e 331.298 contágios, o sétimo mais impactado nesse quesito.