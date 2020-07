Cidade do México

EFE Cidade do México 9 jul 2020

O número de casos considerados ativos, com pacientes diagnosticados nos últimos 14 dias, aumentou em 1.334 nas últimas 24 horas, para um total de 27.891. EFE/José Méndez

O México registrou nesta quarta-feira 6.995 novos casos de coronavírus, um recorde no país no período de 24 horas, e chegou a um total de 275.003 infecções desde o início da pandemia, segundo informações divulgadas pelas autoridades sanitárias.

De acordo com dados do relatório diário publicados em um site oficial do governo mexicano, os números representam um aumento de 2,7% nos contágios em relação ao dia anterior.