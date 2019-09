A Guarda de Finanças (polícia de finanças e fronteiras) da Itália ordenou nesta segunda-feira a apreensão do navio Eleonore da ONG alemã Mission Lifeline, com 104 migrantes resgatados há uma semana e os acompanhou ao porto de Pozzallo (Sicília), onde desembarcaram.

A apreensão responde à violação por parte do navio da proibição de entrar em águas territoriais italianas, conforme previsto no decreto de segurança aprovado pelo governo da Itália, promovido pelo atual ministro do Interior em exercício, Matteo Salvini.