As desistências levaram a associação italiana que representa todos os gestores de aeroportos do país (Assaeroporti) a apelar à calma e dizer, em um comunicado, que os gestores de aeroportos estão acompanhando a situação de perto. EFE/EPA/MARCO OTTICO

Nos últimos três dias, 32,5% dos passageiros cancelaram seus bilhetes aéreos para Milão, na região da Lombardia, na Itália, a cidade mais afetada pelo surto do coronavírus no país europeu, segundo informações passadas à Agência Efe por fontes da empresa que administra os aeroportos Milão Linate e Milão Malpensa.

A cidade, considerada a capital financeira italiana, sofre as consequências do medo da propagação do vírus, que teve origem na China e causou 21 mortes em território italiano, de acordo com os últimos dados oficiais da Defesa Civil, divulgados hoje.