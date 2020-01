Milhares de habitantes da cidade de Basra, no Iraque, participam nesta terça-feira do funeral de Abu Mahdi al-Muhandis. EFE

Milhares de habitantes da cidade de Basra, no Iraque, a maioria dos apoiadores da milícia iraquiana majoritariamente xiita, Forças de Mobilização Popular (PMF, na sigla em inglês), participaram do funeral de seu vice-presidente, Abu Mahdi al-Muhandis, morto ao lado do comandante iraniano Qasem Soleimani, na semana passada, em Bagdá.

Uma fonte do Comando de Operações de Basra, no sul do país, disse à Agência Efe que "milhares de cidadãos" da cidade e arredores participaram do funeral de Al Muhandis, líder da PMF, acusada pelos Estados Unidos de ser responsável pela morte de um empreiteiro americano no final de dezembro.