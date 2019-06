O presidente do Conselho Militar Transitório do Sudão, Abdul Fatah Burhan, anunciou nesta segunda-feira a suspensão de todos os acordos firmados com a oposição nas últimas semanas e se comprometeu a convocar eleições no país em um prazo máximo de nove meses.

O anúncio foi feito durante um discurso transmitido na emissora estatal sudanesa após um dia marcado pela violência. O Exército invadiu um acampamento da oposição, que há dois meses desafiava o poder dos militares em Cartum, em uma ação que deixou 30 mortos.