O ministro do Turismo e do Esporte da Argentina, Matías Lammens. EFE/Arquivo

O ministro do Turismo e do Esporte da Argentina, Matías Lammens, anunciou nesta quarta-feira que os jogadores da seleção de futebol do país que vierem de países mais com maior propagação do coronavírus terão que ficar em quarentena de 14 dias, em medida que afeta, entre outros, o atacante Lionel Messi.

"Qualquer cidadão argentino, mesmo que seja jogador de futebol, que vier desses países, terá que ficar isolado por 14 dias. Isso vale também para os jogadores", afirmou o titular da pasta, em entrevista à emissora local "TyC Sports".