O ministro da Ecologia da França, François de Rugy, renunciou nesta terça-feira devido à polêmica suscitada em torno dos suntuosos jantares que ofereceu como presidente da Assembleia Nacional com dinheiro do contribuinte e da custosa reforma do seu apartamento ministerial.

De Rugy afirmou em seu perfil no Facebook que apresentou a renúncia ao primeiro-ministro, Édouard Philippe, para poder preparar bem sua defesa.