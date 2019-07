O ministro da Justiça do Reino Unido, David Gauke, anunciou nesta terça-feira sua renúncia, pouco depois da confirmação da vitória de Boris Johnson na disputa pela sucessão da chefe do governo britânico, Theresa May.

O político, da ala pró-europeia do Partido Conservador, havia antecipado no domingo passado sua intenção de deixar o cargo se o ex-prefeito de Londres vencesse o atual ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, na corrida sucessória, devido à sua postura a respeito do Brexit.