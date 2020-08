O ministro da Saúde da Argentina, Ginés Gonzáles García, manifestou nesta quarta-feira preocupação com a situação da província de Jujuy, no norte do país, diante do alto número de casos de infecção pelo novo coronavírus.

A região, próxima da fronteira com a Bolívia, acumula 5.227 resultados positivos em testes de diagnóstico do patógeno que provoca a Covid-19.