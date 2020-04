O ministro da Saúde de Israel, o ultraortodoxo Yaakov Litzman, testou positivo para o novo coronavírus, no momento em que cresce a preocupação com a elevada propagação da doença nesta comunidade, a mais afetada no país.

Litzman, de 71 anos, deu positivo com sua esposa e os dois estão em bom estado de saúde, embora devam permanecer em quarentena.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também foi colocado em quarentena até a próxima quarta-feira, após ter entrado em contato com o ministro da Saúde, o que foi confirmado por seu gabinete. Também o chefe do serviço de inteligência Mossad e chefe do Estado-Maior estão em isolamento temporário.

Yaakov Litzman, do partido Judaísmo Unido da Torá, recebeu numerosas críticas no mês passado quando confiou no "messias" para curar a Covid-19, depois que medidas preventivas colocaram em dúvida a celebração da Páscoa judaica, que começa no próximo dia 8 e é um evento central da vida religiosa, especialmente nessas comunidades.

Além disso, ele resistiu inicialmente ao fechamento de sinagogas, que permaneceram abertas em alguns bairros ultraortodoxos, apesar da proibição, levando as forças de segurança a intervir não sem alguma resistência por parte dos residentes.

O modo de vida dessa comunidade religiosa - não é relatado por meios convencionais, é composto por famílias numerosas, geralmente amontoadas em pequenas casas e é governado pelas leis da Torá e pela palavra dos rabinos - despertou o alarme pelo não cumprimento das medidas preventivas que a colocam em risco.

O primeiro-ministro israelense anunciou ontem sua intenção de fechar completamente a cidade ultraortodoxa de Bnei Brak, perto de Tel Aviv, onde os casos aumentaram 25% nas últimas 24 horas.

Atualmente, Israel tem mais de 6,2 mil infectados e 32 mortos, enquanto se teme um aumento de contágio nas principais zonas das comunidades religiosas, como distritos de Jerusalém e Modin Illit.