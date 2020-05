O ministro da Saúde do Chile, Jaime Mañalich, não escondeu a emoção nesta sexta-feira, ao falar da morte de um adolescente de 13 anos, uma das nove vítimas acrescentadas nesta sexta-feira à lista de mortos em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

"Nunca tínhamos falado de casos específicos, mas se tratando de um jovem que faleceu, gerou uma grande preocupação. Acompanhamos a família e dói profundamente a morte dele", lamentou o integrante do governo, em entrevista coletiva.

As nove mortes registradas hoje no país elevam o total para 294. Além disso, foram contabilizados 1.391 casos a mais de infecção, o que aumenta a quantidade para 25.972. Destes, 13.518 são considerados ativos atualmente.

Segundo o balanço apresentado pelo ministro da Saúde, o número de pessoas que estão curadas da Covid-19 chegou a 12.160.

Em todo o Chile, 419 hospitalizados utilizam ventilação mecânica, dos 508 que estão internados em unidades de terapia intensiva. Além disso, 79 destes pacientes têm estado considerado grave.

Nesta segunda-feira, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, foram realizados 11.735 testes de diagnóstico, um recorde desde o início da crise, o que aumenta a quantidade geral para 255.961 exames.

"Isso nos coloca no primeiro lugar dentro da América do Sul, e em um nível muito alto quanto a outros países, inclusive da Europa", segundo afirmou o subsecretário de Redes Assistenciais do país, Arturo Zúñiga.

Os últimos dados da Universidade de Oxford, no Reino Unido, por cada mil habitantes, o Peru é o país que mais testa a população na América Latina, com índice de 13,59, pouco acima do Chile, com 12,78.

NOVAS MEDIDAS.

Nesta sexta-feira, às 22h locais (21h de Brasília), entrarão em regime de confinamento 12 bairros de Santiago, que se juntam a cerca de 15 localidades em todo o país, como medida para conter os contágios da Covid-19.

Além disso, já havia em vigor seis cordões sanitários e mais um será estabelecido, na área de Santiago.

"Não queremos que as pessoas da região metropolitana viajem para outras regiões, para diminuir a propagação do vírus", afirmou hoje a subsecretária de Saúde, Paula Daza.

O Chile, atualmente, está em estado de exceção por emergência, com toque de recolher de 22h às 5h em todo o território, escolas, universidades e fronteiras fechadas, assim como os comércios considerados não essenciais.