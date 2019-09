O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, anunciou nesta quarta-feira que aceitou a renúncia do ministro da Justiça, Julio Javier Ríos, após a fuga de Jorge Samudio, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho na região da fronteira com o Brasil, enquanto era transferido de volta à prisão onde era mantido no país.

Abdo Benítez também aceitou a substituição do comandante da Polícia Nacional do Paraguai, Walter Vásquez, devido ao incidente.