Os ministros do novo governo italiano liderado por Giuseppe Conte tomaram posse nesta quinta-feira no Palácio do Quirinal, sendo o primeiro-ministro o primeiro a jurar fidelidade à República e à Constituição.

O governo de coalizão é integrado por dez ministros do antissistema Movimento Cinco Estrelas (M5S), nove do Partido Democrático, de centro-esquerda, um do partido de esquerda Livres e Iguais (LeU) e uma independente de perfil técnico, além de vários sem ministério. Sete são mulheres.