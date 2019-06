Mais de 200 mil pessoas de diversas partes do planeta se reunirão no dia 2 de julho no Vale do Elqui, no Chile, para observar o eclipse total do sol, um espetáculo tão mágico como o lugar onde o fenômeno será observado e no qual o céu e a terra se fundem em um oásis repleto de magnetismo.

Recebida pelo brilho das estrelas e o vaivém das ondas do Pacífico, a região de Coquimbo e seu espetacular Vale do Elqui se apresenta aos visitantes não só como o epicentro deste evento natural, mas como um dos destinos turísticos mais especiais do Chile, graças à sua imensa oferta gastronômica, cultural e de aventura.