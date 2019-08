As autoridades da Colômbia capturaram nesta quinta-feira em Medellín Luis Fernando Restrepo, conhecido como "Mono Clinton", que liderava a Frente de Guerra Urbana do Exército de Libertação / liberação Nacional (ELN), informaram fontes oficiais.

O presidente colombiano, Iván Duque, escreveu no Twitter que o capturado fazia parte do estado "maior" da guerrilha e é o responsável de um atentado terrorista contra uma estação de Polícia da cidade de Barranquilla que matou seis soldados e deixou mais 40 feridos no dia 27 de janeiro do ano passado.