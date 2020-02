A Moody's apontou que os efeitos do Covid-19 foram notados, principalmente, no comércio e no turismo, assim como na cadeia de fornecimento de mercadorias e exportações. EFE/Arquivo

A agência de classificação de risco Moody's rebaixou nesta terça-feira a previsão de crescimento da China de 5,8% para 5,2% para 2020, por causa do coronavírus Covid-19, o que afetará o restante dos países da região.

As informações estão no informe "Ásia-Pacífico: Atualização do crescimento após a epidemia do coronavírus", que a agência publicou para apresentar as expectativas sobre o impacto do problema sanitário.