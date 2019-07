Um grupo de moradores de Jacarta apresentará uma demanda contra o Governo da Indonésia pelos altos níveis de poluição do ar na capital e em suas cidades satélite, que formam uma das maiores megalópoles do mundo, com cerca de 30 milhões de pessoas, informaram nesta terça-feira os impulsores da medida.

A demanda civil, que será apresentada nos próximos dias, foi impulsionada por uma coalizão de organizações não-governamentais que acusam o Governo e as Administrações provinciais responsáveis pelas cidades de Jacarta, Bogor, Depok, Tangerang e Bekasi de violar as leis ambientais.