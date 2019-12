O ex-presidente da Bolívia Evo Morales expressou neste sábado sua rejeição ao pedido feito pela Embaixada dos Estados Unidos na Argentina ao governo do presidente Alberto Fernández, para que o boliviano "não abuse de seu status", e comparou o comportamento do país norte-americano com "os tempos da Operação Condor".

"A cumplicidade dos EUA é tão evidente no golpe de Estado na Bolívia que a Embaixada americana na Argentina fala pelos líderes golpistas e pede ao governo do presidente Alberto Fernández que limite meu refúgio político, como nos tempos da Operação Condor", disse o ex-mandatário no Twitter.